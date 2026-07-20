Festa pelo título da Espanha acaba em tragédia após desabamento de fonte

A festa pelo bicampeonato mundial da Espanha terminou com uma tragédia em Ciudad Rodrigo, no oeste do país. Um adolescente de 13 anos morreu e outras pessoas ficaram feridas após uma fonte desabar durante as comemorações realizadas na cidade, na província de Salamanca, horas após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na noite de domingo (19).

O acidente ocorreu em meio às celebrações dos torcedores, que ocuparam as ruas do município após a confirmação do título da seleção espanhola em Nova Jersey, nos EUA. De acordo com as autoridades locais, um grupo subiu na fonte da região para comemorar o título, mas a estrutura cedeu e atingiu pessoas que participavam da festa.

O serviço de emergência de Castela e Leão recebeu o primeiro alerta às 00h33 (horário local), enquanto diversos chamados chegavam simultaneamente à central de operações. Segundo o jornal La Razón, os agentes informaram que cerca de 50 pessoas subiram na estrutura instantes antes da queda.

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Chegada do serviço médico

Após os avisos, o serviço de emergência acionou a Polícia Local de Ciudad Rodrigo, a Guarda Civil, os Bombeiros do Conselho Provincial de Salamanca e o Serviço de Emergência de Saúde (Sacyl). As equipes se deslocaram ao local para atender a ocorrência e prestar assistência às vítimas.

Os serviços médicos de emergência atenderam duas pessoas ainda no local antes de encaminhá-las ao Centro de Saúde de Ciudad Rodrigo. A vítima fatal, de 13 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da outra pessoa gravemente machucada.

Além das equipes de emergência, o Grupo de Intervenção Psicológica em Desastres também foi acionado para oferecer apoio aos familiares do adolescente de 13 anos. A prefeitura de Ciudad Rodrigo divulgou um comunicado nesta segunda-feira (20) lamentando a morte do jovem, chamando-a de “tragédia”.

Festa na Espanha

A noite seguia em clima de comemoração, especialmente em Madri, capital do país, pela conquista do bicampeonato mundial da seleção. Sem sustos, a Espanha venceu a Argentina com gol de Ferran Torres na prorrogação e levantou o troféu da primeira edição com 48 equipes.

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