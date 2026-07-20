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Festa pelo título da Espanha acaba em tragédia após desabamento de fonte

Festa pelo título da Espanha acaba em tragédia após desabamento de fonte
Festa pelo título da Espanha acaba em tragédia após desabamento de fonte -

A festa pelo bicampeonato mundial da Espanha terminou com uma tragédia em Ciudad Rodrigo, no oeste do país. Um adolescente de 13 anos morreu e outras pessoas ficaram feridas após uma fonte desabar durante as comemorações realizadas na cidade, na província de Salamanca, horas após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na noite de domingo (19).

O acidente ocorreu em meio às celebrações dos torcedores, que ocuparam as ruas do município após a confirmação do título da seleção espanhola em Nova Jersey, nos EUA. De acordo com as autoridades locais, um grupo subiu na fonte da região para comemorar o título, mas a estrutura cedeu e atingiu pessoas que participavam da festa.

O serviço de emergência de Castela e Leão recebeu o primeiro alerta às 00h33 (horário local), enquanto diversos chamados chegavam simultaneamente à central de operações. Segundo o jornal La Razón, os agentes informaram que cerca de 50 pessoas subiram na estrutura instantes antes da queda.

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Chegada do serviço médico

Após os avisos, o serviço de emergência acionou a Polícia Local de Ciudad Rodrigo, a Guarda Civil, os Bombeiros do Conselho Provincial de Salamanca e o Serviço de Emergência de Saúde (Sacyl). As equipes se deslocaram ao local para atender a ocorrência e prestar assistência às vítimas.

Os serviços médicos de emergência atenderam duas pessoas ainda no local antes de encaminhá-las ao Centro de Saúde de Ciudad Rodrigo. A vítima fatal, de 13 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da outra pessoa gravemente machucada.

Além das equipes de emergência, o Grupo de Intervenção Psicológica em Desastres também foi acionado para oferecer apoio aos familiares do adolescente de 13 anos. A prefeitura de Ciudad Rodrigo divulgou um comunicado nesta segunda-feira (20) lamentando a morte do jovem, chamando-a de “tragédia”.

Festa na Espanha

A noite seguia em clima de comemoração, especialmente em Madri, capital do país, pela conquista do bicampeonato mundial da seleção. Sem sustos, a Espanha venceu a Argentina com gol de Ferran Torres na prorrogação e levantou o troféu da primeira edição com 48 equipes.

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