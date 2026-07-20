Thiago Silva é registrado no BID e pode estrear pelo Fluminense

Reforço do Fluminense para o segundo semestre da temporada, Thiago Silva já pode estrear oficialmente. Na abertura da janela de transferências internacional, o zagueiro foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, ele fica à disposição do técnico Luis Zubeldía para o jogo contra o Grêmio, no domingo (26), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão.

A CBF abriu uma janela extraordinária por causa do adiantamento da 19ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu registrar o atacante Hulk, que estreou no empate com o Bragantino, na última sexta (17). Contudo, Thiago Silva não se enquadrava na situação. Afinal, o jogador estava no Porto, de Portugal. Portanto, dependia da janela internacional.

Thiago Silva chegou a atuar no amistoso contra o Bahia, no dia 12 de julho. Contudo, não ficou à disposição do jogo contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Agora, no entanto, o zagueiro já pode entrar em campo diante do Grêmio. Afinal, o Fluminense conseguiu ajustar os últimos detalhes para registrar o defensor no sistema da CBF.

Após empatar com o Bragantino, o Fluminense chegou a 32 pontos e ocupa a terceira colocação do Brasileirão. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no próximo domingo (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada. O time gaúcho ocupa o 16º lugar, com 21 pontos, na beira da zona do rebaixamento.

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