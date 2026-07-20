Jornal critica postura da Argentina durante premiação da Copa: “Desagradável”

A atitude da Argentina em não acompanhar a premiação da Espanha na final da Copa do Mundo no último domingo (19), segue rendendo críticas. Desta vez, a imprensa espanhola condenou os jogadores da Albiceleste, que ficaram de costas enquanto os campeões recebiam suas medalhas e o troféu.

Em uma publicação, o “Diário AS” considerou o gesto dos argentinos desagradável. O veículo recordou do final da partida, quando os jogadores arrumaram confusão após o apito final e apontou que o elenco vice-campeão mundial estava mais preocupado em fazer jogadas violentas do que ganhar o jogo.

“O final sombrio da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha tomou um rumo ainda mais desagradável quando os argentinos viraram as costas para a torcida espanhola ao erguerem o troféu. Um gesto pouco comum em cerimônias desse porte encerrou uma partida na qual a Argentina esteve mais preocupada com jogadas ríspidas do que propriamente com o futebol”, afirmou a publicação.

A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. No tempo normal, os espanhóis tiveram o controle das ações, mas não conseguiram transformar o volume em chances claras. Assim, os argentinos resistiram e levaram o jogo para o tempo extra. Contudo, a expulsão de Enzo Fernández nos acréscimos complicou a situação.

Na prorrogação, a Espanha fez dois gols. O primeiro, marcado por Nico Williams, foi anulado. Depois, Ferran Torres fez o gol do título, aos 106 minutos. Assim como em 2010, quando Iniesta decidiu a partida na prorrogação contra a Holanda, a seleção espanhola voltou a vencer no tempo extra para conquistar o título mundial.

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