Corinthians estipula data para quitar dívida com o elenco

O Corinthians definiu como prioridade regularizar as pendências financeiras com o elenco até o fim de julho. A diretoria trabalha para colocar em dia os direitos de imagem dos jogadores e, paralelamente, busca encerrar ao menos um dos três transfer bans que impedem o clube de registrar reforços nesta janela de transferências.

O primeiro passo é quitar os direitos de imagem referentes ao mês de maio, que venceram em 20 de junho. A expectativa da diretoria é efetuar esse pagamento ainda nesta segunda-feira (20/7). Já os valores relativos a junho, cujo vencimento também ocorre nesta segunda, devem ser regularizados ao longo da próxima semana.

Assim, para cumprir esse planejamento, o Corinthians aguarda o recebimento de recursos do patrocínio da Fatal Fans nos próximos dias. O dinheiro estará sendo utilizado tanto para colocar os salários em dia quanto para reduzir as pendências que resultaram nas punições da Fifa.

Corinthians tenta encerrar os transfer bans

Entre os três transfer bans ativos, a estratégia do clube é resolver inicialmente o de menor impacto financeiro. Trata-se da multa disciplinar de US$ 225 mil, cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual, aplicada pela Fifa na última semana.

A sanção ocorreu em razão de atrasos no cumprimento de obrigações financeiras relacionadas às negociações do volante José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, do atacante Talles Magno, que pertence ao New York City FC, e do volante Charles, adquirido junto ao Midtjylland, da Dinamarca.

Assim, sem perspectiva de grande entrada de recursos além do novo patrocínio, a diretoria considera fundamental reduzir as pendências financeiras para recuperar margem de atuação no mercado. Além disso, quer evitar o agravamento da crise que afeta o departamento de futebol.

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