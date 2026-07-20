Internacional avalia Thiago Borbas para substituir Borré

O Internacional ganhou mais uma alternativa para reforçar o setor ofensivo nesta janela de transferências. O atacante uruguaio Thiago Borbas, de 24 anos, foi oferecido ao clube gaúcho e passou a ser analisado pelo departamento de futebol. A movimentação acontece após a venda de Rafael Borré ao River Plate e, enquanto isso, a diretoria intensifica a procura por um novo centroavante para o elenco de Paulo Pezzolano.
O jogador pertence ao Red Bull Bragantino e retornou recentemente de um período de empréstimo ao Real Oviedo, da Espanha. O clube paulista aceita uma nova cessão, cenário que agrada ao Internacional, já que a operação exige investimento menor. Além disso, a possibilidade de empréstimo se encaixa na estratégia colorada de buscar reforços dentro da atual realidade financeira.
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Empréstimo pode facilitar chegada ao Beira-Rio
Borbas permanece em Montevidéu realizando treinamentos particulares enquanto aguarda a definição sobre seu futuro. O atacante tem contrato com o Red Bull Bragantino até dezembro de 2027 e ainda não retornou ao Brasil desde o encerramento da temporada espanhola. Dessa forma, uma definição pode acontecer nos próximos dias, caso o Internacional decida avançar nas conversas.
Revelado pelo River Plate, do Uruguai, Borbas chegou ao Bragantino em 2023 após terminar como artilheiro do Campeonato Uruguaio. Desde então, disputou 134 partidas, marcou 27 gols e distribuiu seis assistências. Em seu início no futebol brasileiro, ficou conhecido pelos gols decisivos nos minutos finais, característica que lhe rendeu o apelido de “talismã”. No entanto, o rendimento caiu nas temporadas seguintes e culminou no empréstimo ao futebol espanhol.
Mesmo sem balançar as redes nas 12 partidas disputadas pelo Real Oviedo, o uruguaio segue bem avaliado no mercado. O Internacional entende que Borbas reúne características interessantes para substituir Rafael Borré e aumentar as opções ofensivas de Paulo Pezzolano. Enquanto isso, o clube continua monitorando outros nomes antes de definir quem será o novo camisa 9 para a sequência da temporada.
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