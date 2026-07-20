Grêmio corre contra o tempo para inscrever reforços na Sul-Americana

O Grêmio vive dias decisivos fora das quatro linhas antes da retomada da Sul-Americana. A diretoria trabalha para regularizar os reforços contratados nesta janela e garantir que eles possam atuar nos confrontos contra o Bolívar, pelos playoffs. A Conmebol permitiu até cinco alterações na lista de inscritos, e, enquanto isso, o clube enviou alguns nomes de forma provisória para não perder o prazo.

Entre os reforços, Wallace é o único já confirmado oficialmente na lista da Conmebol. O zagueiro, recém-chegado do CRB, joga com a camisa 82. Já o atacante Matheus Nascimento teve o nome publicado no BID da CBF nesta segunda-feira (20). Assim, o atleta aguarda apenas os últimos pormenores. Além disso, o lateral-direito Diego Caito e o meia-atacante Jovane Cabral seguem em processo de regularização, sendo que o jogador cabo-verdiano depende da emissão do visto de trabalho.

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Braithwaite assume protagonismo no ataque

Enquanto aguarda a definição sobre os reforços, Luis Castro já sabe que terá uma ausência importante diante do Bolívar. Artilheiro do Grêmio na temporada, Carlos Vinícius cumprirá dois jogos de suspensão após a expulsão na fase de grupos contra o Montevideo City Torque. Com isso, Braithwaite aparece como principal candidato para assumir a posição de centroavante nos dois confrontos decisivos.

O dinamarquês retornou em março, após se recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles, e soma 20 partidas desde o retorno, com quatro gols e uma assistência. Apesar disso, ainda busca recuperar o melhor ritmo físico e técnico. Segundo analistas, a entrada de Braithwaite muda a característica ofensiva da equipe, já que o atacante participa mais da construção das jogadas. Enquanto isso, diferente de Carlos Vinícius atua mais centralizado dentro da área.

Mesmo com Braithwaite sendo o favorito, Matheus Nascimento também surge como alternativa caso seja regularizado a tempo. A abertura da janela internacional facilita os registros dos novos contratados, e a diretoria gremista trabalha para concluir toda a documentação antes do duelo de quinta-feira, às 19h, em La Paz. O confronto de volta será disputado no dia 30, na Arena, e o Tricolor espera contar com o maior número possível de reforços para buscar a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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