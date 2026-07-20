Bernard quebra o silêncio e relembra fase mais difícil no Atlético

Bernard completou dois anos desde a reestreia pelo Atlético e aproveitou o momento para fazer uma reflexão sobre sua segunda passagem pelo clube. Ídolo da torcida pela campanha da Libertadores de 2013, o camisa 11 admitiu que o retorno esteve longe de ser como imaginava. Entre críticas, pressão e cobranças, o meia-atacante revelou que enfrentou um dos períodos mais difíceis da carreira antes de recuperar o protagonismo no elenco alvinegro.

O jogador voltou ao Galo em julho de 2024 após encerrar sua passagem pelo Panathinaikos, da Grécia. Apesar da grande expectativa criada pela torcida, Bernard encontrou dificuldades para recuperar o melhor futebol. Enquanto isso, o alvinegro ainda viveu campanhas frustrantes nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, cenário que aumentou ainda mais a pressão sobre o elenco.

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Pressão marcou o retorno ao Atlético

Durante entrevista, Bernard lembrou que precisou conviver com momentos de desconfiança e revelou que chegou a duvidar da própria capacidade. O episódio mais delicado aconteceu após provocar parte da torcida na Arena MRV durante uma comemoração, situação pela qual pediu desculpas posteriormente.

“Momentos de altos e baixos, momentos difíceis, momentos de dúvida, tristeza, felicidade. É difícil descrever o turbilhão de sentimentos que vivi até aqui. Até pouco tempo atrás, com a comemoração que fiz com a mão no ouvido, logo depois pedi desculpas. Foi um momento difícil, de muita pressão. Até mesmo na minha chegada, momento de querer ajudar, mostrar por que voltei e não estava conseguindo. Mas eu sempre fui um cara que me entreguei, dediquei, esforcei, então estar vivendo este momento, ajudando a equipe com gols, assistências, está sendo muito especial.”

A recuperação veio ao longo desta temporada. Nesse sentido, Bernard voltou a ganhar sequência, passou a participar diretamente de gols e assistências e convenceu Eduardo Domínguez a mantê-lo entre os titulares. Dessa forma, o camisa 11 chega fortalecido para disputar posição até mesmo com Victor Hugo, que era considerado dono da vaga antes da pausa para a Copa do Mundo.

No último jogo-treino, Bernard iniciou novamente entre os titulares e a tendência é que permaneça na equipe para enfrentar o Bahia, na retomada do Brasileirão. Vivendo uma fase completamente diferente daquela do início da segunda passagem, o meia busca transformar a retomada em mais um capítulo marcante da história construída, desse modo, com a camisa atleticana.

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