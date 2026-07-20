Vasco x São Paulo (Copa do Brasil Feminina): onde assistir e escalações

Vasco e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h45 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2026. A partida acontece no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com entrada gratuita para os torcedores. Os portões serão abertos às 19h45.
Assim como aconteceu nas fases anteriores, Vasco e São Paulo disputarão a classificação às quartas de final em jogo único. Caso o confronto termine empatado no tempo regulamentar, a decisão da vaga acontecerá nas cobranças de pênaltis.
Além disso, o sportv transmitirá a partida ao vivo para todo o Brasil. O confronto coloca frente a frente duas equipes que conquistaram boas campanhas nas fases iniciais e, por isso, prometem protagonizar um duelo equilibrado na disputa por uma vaga entre as oito melhores da Copa do Brasil Feminina.
Como chega o Vasco
O Vasco assegurou a vaga nas oitavas de final ao golear o Araguari por 5 a 1, na segunda fase, e, na sequência, vencer o América-MG por 1 a 0. Além disso, o técnico Rubens Franco valorizou a preparação da equipe durante a pausa dos campeonatos nacionais e reforçou a confiança para o duelo decisivo. “Conseguimos desenvolver uma ótima semana de trabalhos, fortalecendo nosso modelo de jogo e ajustando as estratégias necessárias para o duelo”, afirmou.
Como chega o São Paulo
O São Paulo, por sua vez, iniciou a campanha na Copa do Brasil Feminina com uma vitória por 3 a 0 sobre o GE Mauaense, no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá (SP). Tayla, Carol Gil e Aline balançaram as redes e garantiram a classificação tricolor para as oitavas de final. Agora, a equipe paulista busca repetir o desempenho, eliminar o Vasco e avançar na briga pelo título da competição.
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