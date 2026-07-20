Fluminense precisa secar rivais para não perder posição no Brasileiro; entenda

O empate por 1 a 1 contra o RB Bragantino, na última sexta-feira (17), sustentou o Fluminense na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Contudo a igualdade acendeu o sinal de alerta para a sequência da rodada.

Atualmente com 32 pontos, o Tricolor ocupa a terceira colocação na tabela, mas o elenco corre o risco de perder posições importantes. Isto acontece caso os adversários diretos conquistem resultados positivos nos próximos dias.

Nesse cenário de ameaças diretas, o Bahia surge como o primeiro time que entra em campo de olho na posição do Fluminense. O clube baiano, que ocupa a sexta colocação com 29 pontos, desafia o Atlético nesta terça-feira (21), na Arena MRV.

Consequentemente, uma vitória dos visitantes fará o Bahia igualar os mesmos 32 pontos do Tricolor. O que permitirá à equipe nordestina assumir a posição à frente se obtiver vantagem nos critérios de desempate, como o saldo de gols.

Fluminense de olho em outros jogos

Além disso, o Athletico-PR aparece como outro concorrente perigoso nessa disputa direta pelas primeiras posições. O Furacão soma 30 pontos na quinta colocação e encara o São Paulo na quarta-feira (22). Caso o time paranaense vença o confronto, ele alcançará os 33 pontos e ultrapassará o Fluminense na classificação de forma imediata.

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Por fim, enquanto o Tricolor tenta assegurar a sua permanência no G4, os torcedores também devem acompanhar com atenção os jogos das equipes que lideram o campeonato.

O Palmeiras, que ocupa o topo da tabela com 41 pontos, visita o Coritiba na quarta-feira (22), no Couto Pereira. Logo em seguida, o vice-líder Flamengo, que soma 34 pontos, enfrenta a Chapecoense na Arena Condá, fechando uma rodada decisiva para as pretensões do Fluminense.

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