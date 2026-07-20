Com retorno próximo, relembre como está o Flamengo no Brasileirão

Após uma longa pausa de praticamente dois meses, está chegando a hora do retorno do Flamengo ao Brasileirão. O torneio já até voltou, mas o primeiro compromisso do atual campeão é apenas nesta quarta-feira (22/7), quando visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 21h30 (de Brasília), pela 19ª e última rodada do primeiro turno.

Dessa forma, com tamanho tempo de paralisação, é possível que você, Joganauta, não se lembre como está a situação da competição. Não se preocupe: o Jogada10 traz exatamente como está a campanha do Flamengo em 2026, e, consequentemente, a disputa pelo título contra o Palmeiras.

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Campanha do Flamengo no Brasileirão 2026

Campeão em 2025, o Fla chegou novamente como um dos principais candidatos ao título. A campanha rumo ao decacampeonato, porém, não começou das melhores. Afinal, a equipe, à época treinada por Filipe Luís, sucumbiu na estreia perante o São Paulo, perdendo por 2 a 1 no Morumbis, em São Paulo (SP).

No retorno ao Maracanã, empate em 1 a 1 com o Internacional. O primeiro triunfo foi apenas na terceira rodada, quando a equipe venceu o Vitória por 2 a 1, no Barradão, em Salvador (BA). A quarta rodada, por sua vez, segue pendente: como estava na final da Recopa Sul-Americana, viu o duelo contra o Mirassol ser adiado – ainda não há data definida para o duelo no RJ.

Com Leonardo Jardim, Flamengo embala

Neste meio tempo, através do presidente Bap e do diretor de futebol José Boto, o Flamengo optou pela saída do técnico Filipe Luís após os vices da Supercopa Rei do Brasil (para o Corinthians) e da Recopa (para o Lanús (ARG)). Assim abriu-se espaço para a chegada de Leonardo Jardim, que estreou no Brasileirão exatamente contra seu ex-clube: o Cruzeiro.

No Maracanã, uma vitória contundente e convincente por 2 a 0. Depois, um sonoro 3 a 0 em pleno Nilton Santos para cima do Botafogo. O placar se repetiu na rodada seguinte, contra o Remo, no Maracanã, com quatro vitórias seguidas para o português no certame. Àquela altura, o time dava um salto na tabela, pulando para a quarta posição, com 13 pontos – quatro a menos que o líder Bahia.

Depois, dois tropeços consecutivos. Empate contra o Corinthians (fora) e derrota para o Red Bull Bragantino (fora) atrasaram os planos do atual campeão, que iniciou uma sequência invicta, estabelecendo-se como um dos candidatos ao título. Foram cinco vitórias (sendo quatro seguidas) e dois empates nos sete jogos subsequentes. As vítimas? Santos, Fluminense e Bahia, todos no Maracanã, e Atlético-MG, num acachapante 4 a 0 na Arena MRV. Houve também o 1 a 0 contra o Grêmio, no Sul. Os empates foram contra Vasco (no Maracanã, por 2 a 2) e Athletico (na Arena da Baixada, por 1 a 1).

Confronto direto no Maracanã

Assim, o Flamengo chegou na segunda posição, com 31 pontos, à 17ª rodada, quando disputaria “final antecipada” contra o líder Palmeiras . Eram quatro pontos a menos que o rival nacional, mas sempre com a lembrança de que o Fla possuía um jogo por cumprir. Dessa forma, caso derrotasse o Verdão no Maracanã, não assumiria a liderança oficialmente falando, mas viraria o melhor time em aproveitamento.

No entanto, o que se viu no Maracanã foi uma masterclass de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com vitória categórica por 3 a 0. O resultado fez a equipe alviverde abrir sete pontos de vantagem para o Flamengo. Atualmente, a distância é exatamente essa, já que ambos venceram na rodada seguinte, a 18ª e última antes da paralisação para a Copa do Mundo.

Como está o Flamengo no Brasileirão 2026?

1º (líder) – Palmeiras; 41 pontos; 18 jogos; 12 vitórias; +17 de saldo

2º (vice-líder) – Flamengo; 34 pontos; 17 jogos; 10 vitórias; +15 de saldo

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