Palmeiras treina e Arthur projeta duelo contra o Coritiba pelo Brasileirão

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (20/7), na Academia de Futebol, e deu sequência à preparação para o confronto contra o Coritiba, marcado para quarta-feira (22/7), às 19h30, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Verdão soma 41 pontos em 18 partidas e registra sua melhor campanha na era dos pontos corridos.

Durante cerca de uma hora e meia de atividades, o técnico Abel Ferreira comandou um treinamento tático com foco no posicionamento e nas movimentações ofensivas e defensivas da equipe. Na sequência, o elenco realizou trabalhos técnicos em campo reduzido e ensaiou jogadas de bola parada.

A principal novidade foi a participação de Vitor Roque nas atividades com o restante do grupo. O atacante segue em transição física após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo esquerdo e avança no processo para voltar a ficar à disposição da comissão técnica.

Quem também vive um bom momento é o lateral-esquerdo Arthur. Com 21 partidas disputadas na temporada, o jogador ganhou espaço no elenco profissional e comemorou a sequência de oportunidades recebidas sob o comando de Abel Ferreira.

“Acho que estou conseguindo aproveitar as oportunidades que o professor vem me dando. Agora com a volta do Piquerez da Seleção Uruguaia vou poder aprender muito mais com ele. É só seguir aprendendo e conquistando o meu espaço”, afirmou.

Arthur vem aproveitando período de treinos no Palmeiras

O defensor também avaliou o período sem jogos durante a Copa do Mundo. Segundo Arthur, a pausa permitiu uma preparação diferente da rotina habitual do calendário brasileiro.

“A gente não tem muito o costume de ter tanto tempo para se preparar assim. Acho que foi um descanso positivo tanto fisicamente quanto mentalmente. Os dias de preparação também foram interessantes, a gente pôde trabalhar coisas que geralmente no calendário normal não conseguimos. Então, estamos bem preparados e focados para a volta do segundo semestre”, completou.

Por fim, Arthur projetou o desafio diante do Coritiba e fez elogios ao adversário, que venceu o Santos por 3 a 0 antes da paralisação das competições.

“O Coritiba é uma equipe bem qualificada, assistimos ao jogo deles contra o Santos, que ganharam por 3 a 0. Tem o Breno Lopes, que a gente conhece bem, e é um time bem interessante e traiçoeiro. Mas temos de ficar de olho nos detalhes e é fazer o nosso jogo que, se Deus quiser, vamos sair com a vitória”, analisou.

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