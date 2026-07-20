Universidad Central x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Universidad Central e Santos se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (21/7), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O confronto abre a disputa por uma vaga nas oitavas de final da competição. Quem avançar no placar agregado enfrentará o Macará, do Equador, na próxima fase.

Inicialmente marcada para Caracas, a partida foi transferida pela Conmebol para Valencia em razão dos tremores de terra registrados recentemente na Venezuela.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT e da ESPN

Como chega a Universidad Central

A Universidad Central vive um dos melhores momentos de sua história. Afinal, depois de conquistar o Campeonato Venezuelano de 2025 e a Copa Venezuela, o clube estreou na fase de grupos da Libertadores nesta temporada. Apesar da eliminação, terminou em terceiro lugar na chave e garantiu presença nos playoffs da Sul-Americana.

Para o duelo contra o Santos, porém, a equipe chega modificada. O atacante Juan Manuel Cuesta foi negociado com o Sporting Cristal, enquanto o zagueiro Alfonso Simarra acertou sua transferência para o Independiente Medellín.

Assim, o técnico Daniel Sasso deve promover a entrada de Edwin Peraza na defesa ao lado de Williams Velásquez. Por fim, no setor ofensivo, Jovanny Bolívar e Juan Camilo Zapata assumem maior protagonismo após a saída de Cuesta.

Como chega o Santos

Do outro lado, o Santos encara o confronto cercado por pressão. Afinal, a campanha irregular no Campeonato Brasileiro mantém o clube próximo da zona de rebaixamento, aumentando a importância da Sul-Americana como uma oportunidade de recuperar confiança e buscar um título no segundo semestre. Aliás, a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, na retomada da temporada, reforçou a necessidade de reação.

Cuca, no entanto, terá muitos problemas para escalar a equipe. O treinador decidiu preservar Neymar, que segue um cronograma individual de preparação após a Copa do Mundo, e Gabigol, que trata uma mialgia nos músculos adutores. A dupla sequer viajou com a delegação para a Venezuela.

Além disso, o Santos também não contará com os volantes João Schmidt, em transição física, e Willian Arão, que se recupera de uma pancada na costela. O lateral Igor Vinicius, com tendinite, o volante Gustavo Henrique, em tratamento de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita, e o atacante Moisés, com problema no tornozelo direito, completam a lista de desfalques.

UNIVERSIDAD CENTRAL x SANTOS

Jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

Data-Hora: 21/07/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia (VEN)

UNIVERSIDAD CENTRAL: Lautaro Morales; Kendrys Silva, Williams Velásquez, Edwin Peraza e Daniel Carrillo; Alexander González e Francisco Solé; Samuel Sosa, Juan Camilo Zapata e Vicente Rodríguez; Jovanny Bolívar. Técnico: Daniel Sasso.

SANTOS:Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Rolheiser e Álvaro Barreal; Miguelito, Thaciano e Rony. Técnico: Cuca

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Auxiliares: Edwar Saavedra (BOL) e Carlos Tapia (BOL)

VAR: Jorge Justiniano (BOL)

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