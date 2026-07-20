Messi não retorna junto com a seleção para a Argentina

A seleção da Argentina deixou, no começo da tarde desta segunda-feira (20) os Estados Unidos, após a derrota na final da Copa do Mundo. Entretanto, nem todos os jogadores do elenco vice-campeão mundial estão no voo que pousará em Buenos Aires no início da noite. Entre eles, o grande craque da equipe, Lionel Messi.

De acordo com a imprensa argentina, o capitão não embarcou junto com a delegação e não retornará ao país. Os veículos também noticiaram que o treinador Lionel Scaloni também não está no voo. Entre os nomes confirmados no retorno estão Dibu Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cuti Romero, Lautaro Martínez e Alexis Mac Allister.

Após a derrota para a Espanha, a Associação do Futebol Argentino (Afa) comunicou que os jogadores estavam liberados para retornarem aos seus clubes ou aproveitarem o período de descanso. Na nota, a entidade informou que uma parte do staff e do elenco retornaria a Buenos Aires, sem confirmar os nomes que fariam o retorno ao país.

A expectativa é de que a delegação argentina pouse em Buenos Aires por volta das 18h30, horário local e de Brasília. Não há nenhuma cerimônia de recebimento programada para os jogadores. Entretanto, espera-se que torcedores da Albiceleste estejam presentes no Aeroporto Internacional de Ezeiza para recepcionar a seleção. Por conta disso, a polícia prepara uma operação preventiva na área.

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