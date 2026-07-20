Ex-volante do Vasco, Souza se torna técnico de equipe no futebol carioca

O ex-volante Souza, que acumulou passagens por gigantes como Vasco, Porto e Fenerbahçe, iniciará um novo capítulo em sua carreira profissional nesta temporada. Aos 37 anos, o ex-atleta assumirá o comando técnico do novato Arouca Barra Clube, marcando assim a sua estreia oficial à beira do gramado.

Embora tenha pendurado as chuteiras apenas no ano passado, logo após uma breve trajetória pelo próprio Vasco, o profissional já vinha direcionando seus esforços para os bastidores do esporte. Nesse sentido. Ele intensificou seus estudos em gestão de futebol com o objetivo de obter a Licença B da CBF, consolidando o seu desejo de construir uma trajetória sólida como treinador.

Da mesma forma, o Arouca Barra Clube/Rio de Janeiro também se prepara para dar um passo inédito em sua história. A agremiação, que antes dedicava suas atividades exclusivamente à formação de atletas nas categorias de base.

Data para estreia

Souza fará sua estreia no futebol profissional na Série B2, competição que equivale à quarta divisão do Campeonato Carioca.

“É um projeto novo, no qual vamos buscar promover jovens para o cenário nacional. A ideia é aproveitar a formação já existente no Rio de Janeiro e colocar os talentos no profissional. Esses meninos, no futuro próximo, poderão atuar por outros clubes do Brasil e do exterior. Quero aproveitar a minha experiência no futebol e a liderança de pessoas para ajudar esses garotos a crescerem e darem o próximo passo na carreira “, disse.

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Por fim, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro prevê o início dessa nova jornada para o dia 30 de agosto, data em que a equipe liderada por Souza fará seu primeiro jogo oficial na competição estadual.

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