Cria da base do São Paulo brilha na intertemporada e deve ganhar espaço

Em meio às mudanças no elenco durante a janela de transferências, o São Paulo ganhou uma nova opção para o ataque no restante da temporada. Gustavo Santana, de 20 anos, encerrou a intertemporada como artilheiro da equipe nos jogos-treino e chega em alta para a retomada das competições.

O atacante marcou três gols nos seis testes realizados pelo Tricolor durante a preparação para o segundo semestre. André Silva balançou as redes duas vezes, enquanto Tapia, Artur, Ryan Francisco, Luciano e Nicolas fizeram um gol cada.

Gustavo Santana foi decisivo em dois amistosos. Ele marcou duas vezes na vitória por 4 a 1 sobre o Santo André e voltou a balançar as redes no triunfo por 2 a 1 diante da Ferroviária.

“Tenho me sentido muito bem durante os treinos e nessa fase de preparação. Procuro dar o meu melhor todos os dias para chamar atenção do professor e conquistar o meu espaço quando as competições voltarem. Ainda temos mais alguns dias de trabalho antes do retorno dos jogos, e quero aproveitar cada treino para chegar no meu melhor nível”, afirmou o atacante, em declaração enviada por sua assessoria de imprensa.

São Paulo aposta na base para o restante da temporada

O desempenho reforça a expectativa em torno de uma das principais promessas das categorias de base do clube. Gustavo Santana foi relacionado pela primeira vez para um jogo da equipe principal em maio, no empate por 2 a 2 com o Botafogo, pouco antes da paralisação do calendário por causa da Copa do Mundo.

Capaz de atuar pelos lados do ataque, o jovem disputa posição com Artur, Ferreira e Victor Sá, reforço contratado nesta janela. Além disso, a iminente saída de Gonzalo Tapia para o Columbus Crew abre ainda mais espaço para que o atacante receba oportunidades ao longo da temporada.

A reformulação do elenco também inclui outras movimentações. O zagueiro Alan Franco acabou sendo emprestado ao Tigres, do México, enquanto o Tricolor segue promovendo ajustes para o segundo semestre.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (22/7), às 21h30, contra o Athletico, em Bragança Paulista, pela retomada do Campeonato Brasileiro. Assim, a expectativa é de que o atacante siga entre as opções de Dorival Júnior após o destaque na intertemporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.