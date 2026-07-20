Zagueiro aproveita brecha no Fluminense para brigar por vaga de titular da equipe

Antes de a bola rolar no empate em 1 a 1 contra o RB Bragantino na última sexta-feira (17), no Maracanã, o zagueiro Ignácio ocupava apenas a quarta opção entre os defensores do Fluminense. No entanto, após o apito final, o atleta ganhou força para disputar uma vaga de titular ao lado de Thiago Silva.

Essa reviravolta na carreira do jogador ocorre principalmente devido aos problemas físicos dos seus companheiros de setor. Durante o primeiro tempo do confronto, Julián Millán deixou o campo com dores musculares na coxa direita, enquanto Jemmes saiu no intervalo e passará por avaliação médica.

Diante desse cenário de desfalques, Ignácio ganha espaço imediato na equipe.

“É algo que a gente vem se cobrando bastante. Vinha sofrendo bastante nessa bola aérea, principalmente defensiva. Creio que hoje nos portamos bem ali, não sofremos tanto. Na bola ofensiva a gente vem buscando treinar bem para ser algo de auxílio para a equipe nos próximos jogos”, comentou.

A partir da próxima rodada, o técnico poderá escalar Thiago Silva, já que o duelo contra o Grêmio acontecerá após a abertura da janela internacional de transferências.

Opções para a defesa do Fluminense

Consequentemente, Ignácio disputará a titularidade diretamente com o zagueiro Freytes, consolidando-se, no mínimo, como a primeira opção no banco de reservas. Com o placar da última partida, o Fluminense assegurou momentaneamente a terceira posição do Campeonato Brasileiro, somando 32 pontos, enquanto o Bragantino segue logo atrás, com 30 pontos.

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De fato, o complemento da rodada ainda pode alterar essas posições na tabela. Agora, o elenco tricolor foca as suas atenções no próximo domingo, quando enfrentará o Grêmio, em Porto Alegre, pela sequência do torneio nacional.

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