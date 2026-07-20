Corinthians testa novo gramado da Neo Química antes de duelo com o Remo

O Corinthians treinou, na manhã desta segunda-feira (20), na Neo Química Arena para testar o novo gramado do estádio antes do próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, a atividade comandada por Fernando Diniz durou cerca de 40 minutos abertos à imprensa. Ao longo da atividade, o treinador priorizou exercícios de finalização e um trabalho de ataque contra defesa em metade do campo.

O lateral-esquerdo Hugo e o atacante Vitinho, ambos em transição física, não participaram do treinamento. Além disso, o holandês Memphis Depay também ficou fora da atividade enquanto negocia a renovação de contrato com o clube.

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Depois da pausa para a Copa do Mundo, o Timão volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

No momento, a equipe de Fernando Diniz ocupa a 12ª colocação da competição, com 24 pontos. O time está a seis pontos do G4 e mantém quatro de vantagem à frente da zona de rebaixamento.

Novidades na Neo Química Arena

O duelo contra o Remo também marcará a estreia da Neo Química Arena sem cadeiras no Setor Sul. O clube manteve a capacidade do espaço, que seguirá com 7.406 lugares.

Por fim, o Corinthians já havia adotado a mesma medida no Setor Norte, em 2014, para oferecer mais liberdade às torcidas organizadas. Assim, o clube ampliou a mudança para o Setor Sul.