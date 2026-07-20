DesimpaiN vai ao Mundial de Clubes da Kings League em busca de campanha histórica

Após conquistar de forma inédita o título do Split 2 da Kings League Brasil, o DesimpaiN inicia um novo desafio internacional. A equipe brasileira estreia na Copa do Mundo de Clubes da Kings League no próximo dia 26 de julho, às 17h (de Brasília), diante do Stallions, da Itália, em confronto eliminatório na Fonzies Arena, em Cologno Monzese, na província de Milão.

O adversário chega embalado pela campanha que o levou às semifinais da Kings League Itália e ainda contará com o apoio da torcida local. Por isso, o DesimpaiN sabe que precisará de uma atuação sólida para seguir vivo na competição.

O Mundial da Kings League reúne 16 equipes em um formato de mata-mata que exige intensidade desde a estreia. Os vencedores da primeira rodada avançam à segunda fase, com confrontos marcados para os dias 28, 29 e 30 de julho. Quem vencer novamente garante vaga direta nas quartas de final, disputadas em 31 de julho.

Por outro lado, os derrotados na estreia ainda terão uma segunda oportunidade. Eles disputarão a chave de repescagem e enfrentarão os perdedores da segunda fase na luta pelas últimas quatro vagas das quartas de final, mantendo vivo o sonho do título.

Desimpain vai atrás de campanha histórica no mundial da Kings League

Assim, embalado pela conquista nacional, o DesimpaiN chega confiante para tentar sua melhor campanha na história do Mundial. Aliás, o objetivo da franquia é alcançar, pela primeira vez, as semifinais e disputar a grande decisão, marcada para o dia 1º de agosto.

Além do DesimpaiN, o Brasil será representado por G3X e Furia. A competição também reúne equipes tradicionais da modalidade, como Porcinos FC, Los Troncos FC, Ultimate Móstoles e La Capital CF, da Espanha; Stallions, Alpak FC e Underdogs FC, da Itália; Aniquiladores FC e Atlético Parceros, do México; DR& e FWZ, da região MENA; Karasu, da França; e No Rules FC, da Alemanha.

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