Nacional-URU x Tigre-ARG: onde assistir, escalações e arbitragem

A Copa do Mundo terminou e as competições continentais já começaram a agitar a América do Sul. Na noite desta terça-feira (21), Nacional do Uruguai e Tigre, da Argentina, fazem o primeiro confronto da fase de playoff da Copa Sul-Americana. O duelo acontece às 19h, no Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.

O Bolso chega para a partida após ficar na terceira colocação do Grupo B da Libertadores. Os uruguaios terminaram com oito pontos, mesma pontuação do Tolima, que avançou pelo saldo de gols. Por outro lado, os argentinos ficaram no segundo lugar do Grupo A da Sul-Americana, com nove pontos, terminaram atrás do Macará, mas superaram o América de Cali no saldo de gols.

Onde assistir

A partida terá transmissão para o Brasil na TV fechada pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Nacional

Depois de não ter conseguido avanaçar na Libertadores, o Bolso tenta avançar para a fase de mata-mata na Sul-Americana. Porém, a equipe vem de um retrospecto ruim. Desde o retorno do futebol uruguaio, o Nacional ainda não venceu, com um empate e uma derrota. No momento, a equipe ocupa apenas a sétima colocação na tabela, com 22 pontos. Para a partida, Jorge Bava não conta com o suspenso Agustín Rogel.

Como chega o Tigre

Depois de se classificar apenas na última rodada, os argentinos atravessam o Rio da Prata para seguir na competição. Entretanto, os Matadores chegam com um baque grande, já que perderam para o Independiente Rivadavia na segunda fase da Copa da Argentina e estão eliminados do torneio. Agora, no segundo jogo após a pausa para a Copa, tentam um retrospecto melhor.

NACIONAL X TIGRE

Copa Sul-Americana – Playoff (jogo de ida)

Data e horário: 21/7/2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Parque Central, Montevidéu (URU)

NACIONAL-URU: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo e Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Baltasar Barcia, Maximiliano Silvera e Nicolás Lodeiro; Maximiliano Gómez Técnico: Jorge Bava.

TIGRE-ARG: Felipe Zenobio; Federico Alvarez, Alan Barrionuevo, Joaquin Laso, Valentin Moreno e Martín Garay; Elías Cabrera, Bruno Leyes e Jalil Elias; Ignacio Russoe David Romero. Técnico: Diego Dabove.

Árbitro: Carlos Bentancur (COL)

Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Leonardo Mosquera (COL)

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