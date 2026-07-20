Atlético x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético recebe o Bahia nesta terça-feira (21), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após pouco mais de um mês de paralisação por causa da Copa do Mundo, as equipes retomam o calendário nacional com objetivos distintos: o Galo busca se aproximar da parte de cima da tabela, enquanto o Esquadrão quer seguir firme na luta por uma vaga no G4.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Atlético

O Atlético inicia a segunda metade da temporada tentando transformar a pausa em um ponto de virada. Antes da interrupção do Brasileirão, a equipe comandada por Eduardo Domínguez encerrou uma campanha oscilante. Apesar disso, o Galo vem de uma vitória sobre o Vasco na última rodada. Mesmo assim, o Galo aparece apenas na 11ª colocação, com 24 pontos, e precisa aproveitar o fator casa para reduzir a distância para o pelotão de cima.

A expectativa, nesse sentido, é que “Barba” mantenha a base da equipe que terminou o primeiro semestre. Ao longo do período de preparação, o treinador trabalhou ajustes táticos e espera um desempenho mais consistente, especialmente no setor ofensivo para, dessa forma, iniciar a retomada do campeonato com o pé direito.

Como chega o Bahia

O Bahia, por outro lado, chega a Belo Horizonte vivendo um momento de recuperação após atravessar uma sequência de resultados irregulares. Após duas derrotas e um empate, o time de Rogério Ceni reagiu com duas vitórias consecutivas, a mais recente diante da Chapecoense. Assim, o resultado manteve o Tricolor na parte de cima da tabela.

Com 29 pontos, o Esquadrão ocupa a sexta colocação e pode terminar a rodada ainda mais próximo do G4 em caso de triunfo. Além disso, Ceni aposta na manutenção da base titular para tentar surpreender o Galo em BH e ampliar a sequência positiva no Brasileirão.

ATLÉTICO x BAHIA

19ª Rodada – Brasileirão

Data e horário: 21/07/2026 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Victor Hugo e Bernard; Tomás Cuello e Mateo Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Erick Pulga, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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