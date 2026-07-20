Diniz, do Corinthians, celebra volta à Neo Química: “Saudade de ver a Arena cheia”

Após o treinamento desta segunda-feira (20), Fernando Diniz avaliou a preparação do Corinthians para a retomada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou o período de treinamentos durante a pausa no calendário para a Copa do Mundo. O elenco realizou atividades para testar o novo gramado da Neo Química Arena.

Além disso, o comandante explicou a redução da carga de trabalho nos últimos dias e afirmou que a atividade no estádio do Timão serviu para adaptar o elenco ao novo gramado do estádio.

“Treinamos muito depois das férias. Foi um volume de treino muito grande. Agora estamos diminuindo um pouco a carga para recomeçarmos bem (Brasileirão). Treinamos aqui na Arena e foi bom ter vindo porque o gramado mudou. Nesse sentido, viemos para os jogadores se adaptarem um pouco para uma boa reestreia contra o Remo”, disse.

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O técnico também comentou o clima do elenco antes da volta das competições. De acordo com Diniz, os jogadores demonstram motivação para o retorno aos jogos e para o reencontro com a torcida corintiana.

“Está todo mundo conectado. De uma certa forma, um pouco ansioso para recomeçar, reencontrar a torcida e reencontrar os jogos e a adrenalina. O time está precisando voltar a jogar. Estou com muita saudade de ver a Arena cheia em um jogo”, completou.