Gol do título da Espanha e mais 53: banco de reservas é decisivo na Copa

A solução vem do banco de reservas. Foi isso que a Copa do Mundo 2026 provou com base nos números recordes. No total, foram 54 gols de jogadores que não começaram as partidas em questão entre os 11. O mais importante deles, claro, foi o do título da Espanha. Afinal, Ferran Torres precisou jogar apenas 59 minutos para decidir o jogo contra a Argentina, no último domingo, em Nova Jersey.

Na fase de grupos, a conta fechou em 43 gols, o que já é bem mais do que os últimos três Mundiais inteiros, por exemplo. O fato de haver 48 seleções pela primeira vez contribuiu, mas a média de eficiência dos reservas também aumentou, chegando a significativos 18% dos 308 gols.

Undav e espanhóis brilham

Os destaques deste ranking são o alemão Undav, que foi o único a marcar três vezes saindo do banco, e os espanhóis Merino e Torres. O meia-atacante do Arsenal resolveu o jogo para a sua seleção nas oitavas, contra Portugal, e nas quartas, diante da Bélgica. O atacante do Barcelona, por sua vez, fez só um – e logo o do título mundial, na primeira parte da prorrogação.

Deniz Undav – Alemanha — 3 gols

Mikel Marino — Espanha — 2 gols

Lautaro Martínez — Argentina — 2 gols

Johan Manzambi — Suíça — 2 gols

Pape Gueye — Senegal — 2 gols

Amad Diallo — Costa do Marfim — 2 gols

Ermin Mahmic — Bósnia e Herzegovina — 2 gols

Regra das substituições ajuda

Uma mudança na regra do futebol permitiu que mais jogadores tivessem a chance de balanças as redes. Afinal, a partir da Copa de 2022, no Catar, a Fifa seguiu o padrão das competições mundias e liberou cinco substituições, ao invés de apenas três.

Ainda assim, a última edição não superou o número de gols oriundos do banco de reservas em relação a 2014, como mostram os números a abaixo.

em 2014: 32 gols

em 2018: 17 gols

em 2022: 30 gols

em 2026: 54 gols

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