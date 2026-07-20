Jornalista afirma que Vasco tem interesse em Rodrigo Becão, do Fenerbahçe

A diretoria do Vasco mantém os olhos bem atentos ao mercado da bola e prioriza a contratação de um zagueiro de peso para dar mais solidez ao seu sistema defensivo. Nesse cenário, a cúpula vascaína colocou o brasileiro Rodrigo Becão em seu radar de transferências.

O defensor de 30 anos pertence atualmente ao Fenerbahçe, da Turquia, e construiu a maior parte da sua trajetória profissional nos gramados do futebol europeu.

De acordo com as informações que o jornalista turco Reşat Can Özbudak publicou, o clube carioca acompanha de perto os passos do defensor. Embora enfrente uma concorrência pesada nos bastidores.

Afinal, o Venezia, da Itália, e o rival Botafogo também monitoram a situação do jogador. Um fator que promete acirrar ainda mais a disputa pela contratação do atleta nos próximos dias.

Apesar do forte interesse do clube carioca, as cifras envolvidas na transação despontam como o principal obstáculo para o sucesso do negócio. A equipe turca estabeleceu uma pedida inicial de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14,7 milhões na cotação atual) para liberar o atleta.

Adicionalmente, esse montante compreende apenas os direitos econômicos, sem contabilizar os salários, as luvas e os demais custos operacionais da transferência.

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Justamente por conta desses altos valores, uma eventual investida por Becão depende diretamente do aporte financeiro de Marcos Lamacchia, que desponta como o provável novo controlador da SAF vascaína.

Dessa forma, caso as partes concretizem a venda do departamento de futebol do clube, o empresário exercerá um papel fundamental para viabilizar um investimento dessa magnitude.

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