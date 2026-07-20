Relembre como foi a primeira participação do G3X no Mundial da Kings League

A G3X chega ao Mundial de Clubes da Kings League de 2026 com a missão de tentar completar um objetivo que escapou por muito pouco em sua primeira participação. Em 2024, a equipe brasileira protagonizou uma campanha histórica na primeira edição da Kings World Cup Clubs, chegando até a grande final após eliminar cinco adversários consecutivos. A caminhada só terminou diante do poderoso Porcinos FC, da Espanha, que venceu a decisão por 5 a 3 e ficou com o título.

A trajetória colocou a G3X entre as grandes forças da modalidade. Além de superar equipes tradicionais da Europa e da América do Sul, o time ainda eliminou a Furia em um dos confrontos mais marcantes da competição e chegou à final como o principal representante brasileiro.

A campanha também ajudou a consolidar o projeto da organização dentro da Kings League. Agora, dois anos depois, a equipe retorna ao Mundial em busca do título inédito.

Começo dominante

A caminhada começou de forma praticamente perfeita. Logo na primeira rodada, a G3X não tomou conhecimento do UA Steel, da Ucrânia, e venceu por 4 a 0. Na sequência, o adversário foi o Raniza FC, representante do Uruguai. Novamente, a equipe da Tribo confirmou o favoritismo e venceu por 5 a 2.

O primeiro grande teste aconteceu nas oitavas. Pela frente estava o Ultimate Móstoles, uma das equipes mais tradicionais da Espanha.

Em um dos jogos mais equilibrados do torneio, a G3X venceu por 4 a 3. A equipe da Tribo perdia por 3 a 2, mas Kelvin Oliveira marcou um gol dobro no último segundo da partida e classificou os brasileiros.

Nas quartas de final aconteceu o primeiro confronto entre brasileiros daquela edição. A G3X enfrentou a Furia em um duelo bastante aguardado pelos torcedores. Em campo, a equipe da Tribo levou a melhor e venceu por 5 a 3, garantindo vaga entre os quatro melhores do Mundial.

Na semifinal, o desafio voltou a ser espanhol. Contudo, desta vez, o adversário foi o Sayans FC. Assim, mesmo diante de outro forte representante da Espanha, a G3X fez talvez sua melhor atuação no torneio. Com um futebol ofensivo e dominante, venceu por 6 a 3 e garantiu presença inédita na grande decisão da Kings World Cup Clubs.

G3X tropeça em final polêmica

Na grande final, a G3X encontrou justamente o Porcinos FC, uma das franquias mais tradicionais da Kings League. Contudo, aquela decisão foi recheada de polêmicas. Afinal, os brasileiros entraram em campo poucos minutos após jogar a semifinal, enquanto os espanhóis descansaram por mais tempo.

Assim, o Porcinos venceu, muito por conta do físico, por 6 a 3 e ficou com a taça. Apesar do vice-campeonato, a campanha da G3X foi considerada um enorme sucesso. Afinal, em seis partidas, a equipe venceu cinco vezes, eliminou três clubes espanhóis, superou a Furia nas quartas de final e terminou como a melhor equipe brasileira da competição.

Campanha da G3X no Mundial de Clubes de 2024

Primeira rodada: G3X 4 x 0 UA Steel (Ucrânia)

Segunda rodada: G3X 5 x 2 Raniza FC (Uruguai)

Oitavas de final: G3X 4 x 3 Ultimate Móstoles (Espanha)

Quartas de final: G3X 5 x 3 FURIA (Brasil)

Semifinal: G3X 6 x 3 Sayans FC (Espanha)

Final: Porcinos FC (Espanha) 5 x 3 G3X

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