Presidente da Uefa boicota final da Copa do Mundo por atrito com a Fifa

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, decidiu não comparecer à final da Copa do Mundo de 2026 em meio ao aumento da tensão entre a entidade europeia e a Fifa. De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico The Times nesta segunda-feira (20), a ausência foi um gesto de protesto e reflete o desgaste na relação entre os dois organismos.

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O principal motivo do atrito foi a decisão da Fifa de retirar a suspensão de um jogo aplicada ao atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos. Na época, a Uefa classificou a medida como “sem precedentes, incompreensível e injustificável”, afirmando que a entidade máxima do futebol havia ultrapassado um limite.

A polêmica aumentou após a divulgação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria telefonado para Gianni Infantino, presidente da Fifa, pedindo uma revisão da expulsão de Balogun. Posteriormente, também veio à tona que a decisão foi tomada sem o conhecimento de 17 dos 18 integrantes do Comitê Disciplinar da Fifa, levantando questionamentos sobre o processo adotado pela entidade.

Os desentendimentos entre Uefa e Fifa, porém, vão além desse episódio. Antes mesmo do início da Copa do Mundo, a entidade internacional não conseguiu impedir que o árbitro somali Omar Artan fosse retirado do torneio pelas autoridades norte-americanas. Pouco depois, a Uefa anunciou Artan como árbitro da Supercopa da Europa, marcada para agosto, entre PSG e Aston Villa.

Outro ponto de discordância é a proposta de ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções. Ceferin também já se posicionou contra algumas mudanças implementadas pela Fifa durante o Mundial, como novas interpretações do protocolo do VAR e a chamada “Lei Vini Jr”, que prevê expulsão para jogadores que cobrem a boca durante discussões em campo.

Além das questões esportivas, a política de preços dos ingressos da Copa também foi alvo de críticas do dirigente esloveno, que pediu publicamente para que a Fifa não afastasse os torcedores dos estádios.

Apesar de ter boicotado a decisão do torneio, Ceferin esteve presente na partida de abertura da Copa do Mundo. O duelo ocorreu em 11 de junho, na Cidade do México, entre México e África do Sul.

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