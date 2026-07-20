Cruzeiro encaminha venda de joia da base para clube árabe

O Cruzeiro encaminhou a transferência do lateral-direito Ivanilson para o Al-Ain, dos EAU. Revelado nas categorias de base da Raposa, o defensor de apenas 18 anos assinará contrato por três temporadas com o clube asiático, onde inicialmente integrará a equipe Sub-23. A negociação é mais um movimento da diretoria celeste envolvendo jovens promessas formadas na Toca da Raposa.

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As conversas entre os clubes avançaram nos últimos dias e restam apenas detalhes burocráticos para a conclusão do acordo. Enquanto isso, o Cabuloso ainda ajusta os valores finais da operação com os árabes. O clube mineiro, porém, já garantiu uma participação importante na negociação ao manter 30% dos direitos econômicos do atleta em uma futura venda, além de estabelecer bônus vinculados ao cumprimento de metas esportivas.

Cruzeiro aposta em lucro futuro com promessa

Ainda deixando Belo Horizonte para atuar inicialmente no time Sub-23, Ivanilson chega ao Al-Ain cercado de expectativa. Desse modo, a avaliação do clube árabe é de que o lateral tenha condições de conquistar espaço rapidamente e integrar o elenco principal já na próxima temporada. Além disso, o projeto esportivo apresentado ao jogador foi determinante para a escolha do destino.

Ivanilson iniciou sua trajetória no Cruzeiro em 2018 e percorreu todas as categorias de formação até alcançar o elenco sub-20. Em 2026, viveu um dos momentos mais importantes da carreira ao conquistar a Copinha, competição na qual participou de sete partidas, sendo titular em cinco delas.

Durante a atual temporada, o lateral disputou 20 jogos pela equipe sub-20 e consolidou seu crescimento dentro da base celeste. Assim, despertou o interesse do mercado internacional e acabou sendo escolhido pelo Al-Ain como uma aposta para os próximos anos. A permanência de um percentual dos direitos econômicos demonstra que a diretoria acredita na valorização do atleta no futebol mundial.

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