Em meio à crise, Santos completa três meses de atraso dos direitos de imagem

O Santos completou, nesta segunda-feira (20), três meses de atraso no pagamento dos direitos de imagem de grande parte do elenco profissional. A diretoria e o departamento financeiro finalizaram os estudos para quitar ao menos um mês da dívida com os jogadores, mas ainda não definiram a data do pagamento. A expectativa é de que o clube apresente um prazo até o próximo dia 31. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a diretoria pretende comunicar a solução aos atletas apenas após a partida contra a Universidad Central, da Venezuela, marcada para esta terça-feira (21), fora de casa, pelos playoffs da Sul-Americana. Antes disso, o clube busca reforçar o caixa para cumprir o compromisso.

No domingo (19), representantes da diretoria e do departamento financeiro se reuniram com os jogadores para tratar da situação. A delegação embarcou para a cidade de Valencia na manhã desta segunda-feira (20). Assim, os dirigentes assumiram o compromisso de reduzir os atrasos conforme o fluxo de caixa do clube.

Dificuldades financeiras

No momento, o Peixe enfrenta dificuldades financeiras. Afinal, o Alvinegro Praiano acumula uma dívida superior a R$ 1 bilhão e convive com atrasos nos pagamentos ao elenco.

Na última semana, o atacante Tiquinho Soares obteve na Justiça a rescisão de contrato com o Santos. O jogador cobra sete meses de direitos de imagem e três meses de salários registrados em carteira.

Mesmo sob um transfer ban de R$ 12 milhões imposto pela FIFA, a diretoria trata a regularização dos pagamentos ao elenco como prioridade e busca minimizar o problema antes da decisão contra a Universidad Central. A partida de volta acontece no dia 28, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Quem avançar às oitavas de final enfrentará o Macará, do Equador.

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