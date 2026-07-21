Reforço do Vasco é relacionado para partida pela Copa Sul-Americana

A delegação do Vasco embarcou na manhã desta segunda-feira (20) rumo à Colômbia para enfrentar o Independiente Medellín, na quarta-feira (22), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Com o intuito de fortalecer o elenco, a comissão técnica incluiu o lateral-esquerdo Paulinho como a principal novidade entre os relacionados.

Dessa forma, o recém-contratado viajou com o grupo e tem chances de estrear com a camisa cruz-maltina diante da equipe colombiana.

Por outro lado, o departamento médico vetou o zagueiro Saldivia, visto que o defensor ainda se recupera de uma lesão na panturrilha.

Além disso, o lateral João Vitor Fonseca também desfalca o time. Ele cumpre o segundo jogo de suspensão devido à expulsão contra o Olimpia na quinta rodada, embora viaje para participar dos treinamentos.

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Por fim, o técnico Pedro Emanuel comandará a última atividade do elenco na manhã desta terça-feira (21), na Sede Deportiva de Guarne, centro de treinamento do Atlético Nacional, onde o comandante finalizará a preparação para o confronto.

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