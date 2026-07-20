Matheus Cunha é apresentado e diz querer fazer “milagres” no Internacional

O Internacional apresentou oficialmente o goleiro Matheus Cunha nesta segunda-feira (20). O jogador recebeu das mãos do executivo Fabinho Soldado a camisa 23 e minimizou sua passagem recente pelo Cruzeiro, onde não teve boas atuações.

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“O que aconteceu no Cruzeiro foram águas passadas, tenho total confiança da minha qualidade. Venho para poder ajudar, o Fabinho me conhece do Flamengo, venho feliz e com muita ambição para trabalhar e colocar o Inter no lugar que nunca deveria ter saído. Todo jogador de futebol tem pressão. Ainda mais vestindo uma camisa como essa. É trabalhar, acredito muito no trabalho, treinar para poder evoluir sempre e conquistar coisas grandes aqui”, afirmou.

No Inter, Matheus Cunha aumenta as opções do técnico Paulo Pezzolano para a posição, que já conta com Rochet, que enfrenta alguns problemas físicos, e Anthoni. Assim, o goleiro destacou quais são suas principais características na função.

“Minha principal característica é saída com os pés, tenho muita qualidade para jogar com os pés, liderança, fazer milagres. O trabalho vai proporcionar isso. A torcida pode esperar muito respeito, dedicação e trabalho. Vou dar a vida”, destacou o reforço colorado.

Matheus Cunha explica rendimento abaixo no Cruzeiro

O goleiro afirmou ainda que retornou de lesão antes do prazo e, por isso, não teve bom rendimento no Cruzeiro. Aliás, ele ressaltou ainda a vontade de ficar mais tempo no Inter do que um ano, que é o tempo de contrato de empréstimo firmado com a Raposa.

“Quando eu chego no Cruzeiro, tenho uma cirurgia com quatro dias. Minha recuperação, na minha transição, o Cássio se lesiona, eu retorno antes do tempo na ambição de querer ajudar. Nunca vou fugir das batalhas. Sei do tamanho do Inter, conheço muitos profissionais aqui, não tenho dúvida da qualidade do trabalho deles, espero ajudar muito o Inter e ficar aqui por bastante tempo”.

Matheus Cunha é o segundo reforço do Inter para a sequência da temporada. O primeiro foi o zagueiro Guillermo Maripán, que assinou contrato até dezembro de 2028.

Na temporada, o goleiro, que fechou contrato até junho de 2027, é o oitavo reforço. Antes, o Colorado contratou Félix Torres, Matheus Bahia, Villagra, Paulinho, Kayky, Alerrandro e Maripán.

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