Dupla da base faz “aniversário” no Flamengo em julho

O atacante Wallace Yan e o goleiro Dyogo Alves alcançaram marcas importantes em suas trajetórias pelo Flamengo neste mês de julho. Os dois jogadores formados nas categorias de base do clube completaram, respectivamente, quatro e seis anos desde a assinatura do primeiro contrato profissional.

Dyogo Alves, de 22 anos, celebra a data exatamente nesta segunda-feira (20/7), aliás. No clube desde 2015, o goleiro passou por todas as categorias de base e conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro Sub-17, a Copa do Brasil Sub-17, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa Intercontinental Sub-20. Promovido ao elenco principal em 2025 (apesar de assinar contrato profissional em 2020), ele soma seis partidas pelo time de cima, com dois jogos sem sofrer gols. Ao site oficial do clube, o goleiro comemorou a marca.

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“Fico muito feliz por estar completando seis anos de contrato profissional. Tenho muito orgulho e muita gratidão pelo Flamengo, que sempre acreditou no meu trabalho. Foi aqui que me formei como jogador e como homem”, disse o goleiro.

Wallace Yan: quatro anos no Flamengo

Wallace Yan, por sua vez, completou no último sábado (18/7) quatro anos desde a assinatura do primeiro vínculo profissional com o Flamengo. O atacante chegou à base em 2022 e ganhou destaque na geração campeã da Libertadores Sub-20 e da Copa Intercontinental Sub-20 de 2024, competição em que terminou como artilheiro.

O desempenho, então, acelerou sua chegada ao elenco principal. Aos 21 anos, Wallace Yan acumula 52 partidas, nove gols e seis assistências pelo time profissional. Nesta temporada, entrou em campo 17 vezes e balançou as redes contra Lausanne (SUI) e Benfica (POR), distribuindo, por fim, duas assistências.

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