Luís Castro não viaja com o Grêmio para jogo da Sul-Americana; entenda

O técnico Luís Castro não viajará com a delegação do Grêmio para o jogo contra Bolívar, em La Paz, pela repescagem da Sul-Americana. O clube informou que a ausência do comandante será por questões de saúde.

O português passou por duas intervenções para tratamento de episódios de pneumotórax. Dessa maneira, o auxiliar Vitor Severino o substituirá na viagem a La Paz, que fica a 3,4 mil de altitude, o que é contraindicado para o treinador do Imortal.

Assim, o Grêmio relatou o quadro médico para a Conmebol, que autorizou a alteração na comissão técnica. Pneumotórax é uma condição no pulmão com a presença de ar livre na cavidade pleural (membrana interna do tórax).

A novidade fica por conta da presença de Matheus Nascimento para o jogo de quinta-feira (23). Afinal, o atacante foi regularizado e inscrito no torneio. O lateral-esquerdo Marlon voltou a treinar e pode aparecer na lista de relacionados. Por outro lado, Carlos Vinicius cumpre suspensão nos dois jogos dos playoffs da Sul-Americana.

Veja a nota oficial do Grêmio

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o técnico Luís Castro não acompanhará a delegação na viagem a La Paz, para o jogo contra o Bolívar, por recomendações de saúde. Nos últimos anos, o técnico passou por duas intervenções para tratar episódios de pneumotórax e, em virtude do histórico, o Clube submeteu Luís Castro a uma bateria de exames. Após as análises, o comandante gremista foi orientado a não viajar para locais de grande altitude”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.