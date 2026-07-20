Arsenal mira ex-City para substituir Saliba após grave lesão

O Arsenal estuda a contratação de John Stones para reforçar a defesa após a grave lesão de William Saliba. De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun nesta segunda-feira (20), o zagueiro inglês, que está livre no mercado após deixar o Manchester City, surge como uma alternativa de baixo custo e com experiência para suprir a ausência do francês.

Saliba, de 25 anos, agravou um problema crônico nas costas durante a semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha. A previsão é de que o defensor fique afastado dos gramados entre quatro e cinco meses, podendo retornar apenas no fim de 2026 ou até no início de 2027.

Diante desse cenário, o Arsenal passou a considerar a chegada de Stones. Mikel Arteta conhece bem o jogador desde a época em que ambos trabalharam juntos no Manchester City. Na ocasião, o atual treinador dos Gunners era auxiliar de Pep Guardiola.

Apesar da experiência, Stones também enfrentou uma sequência de problemas físicos nas últimas temporadas. Em 2025/26, desfalcou o City em 24 partidas, enquanto, na temporada anterior, ficou fora de 34 jogos. As lesões, inclusive, foram determinantes para que o clube optasse por não renovar seu contrato.

Mesmo assim, o zagueiro teve bom desempenho na reta final da Copa do Mundo. Após um início irregular, assumiu a titularidade nas fases decisivas e foi destaque nas partidas contra a Noruega, quando marcou Erling Haaland, e diante da Argentina, na semifinal.

Aos 32 anos, John Stones é um dos jogadores mais experientes e valorizados que seguem sem clube no mercado de transferências.

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