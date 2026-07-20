Saúl, do Flamengo, celebra título da Espanha

A Espanha dominou a Argentina e conquistou pela segunda vez, no último domingo (19/7), a Copa do Mundo. E, apesar de não estar com sua seleção desde 2019, o meia Saúl Ñíguez, do Flamengo, celebrou a conquista histórica da Fúria em Nova Jersey (EUA). Via redes sociais, o volante comemorou o feito utilizando até mesmo um funk brasileiro.
Em seu Instagram, Saúl compartilhou a imagem da conta da Federação Espanhola, adicionando os dizeres, em português e espanhol, “Campeões do mundo!” com duas estrelas, em alusão ao bicampeonato. Abaixo da imagem, ele parabeniza os companheiros: “Parabéns, equipaço! Vamos, Espanha”. Tudo isso, aliás, ao som de “Troféu do Ano”, música de Jerry Smith, Mc Nando DK e DJ Cassula.
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Saúl jogou três anos pela Espanha
Hoje no Flamengo, Saúl fez parte da entressafra da seleção espanhola, que encantou o mundo entre 2008 e 2012, conquistando duas edições da Eurocopa (2008 e 2012), além da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Em 2012, aliás, Saúl levantou a Eurocopa Sub-19 com a Fúria, vencida em final contra a Grécia, por 1 a 0. Apesar de não entrar em campo na decisão, ele foi titular na semifinal, em vitória por 3 a 2 sobre a França na prorrogação. Grimaldo, campeão do Mundo no domingo, estava nesta seleção.
Ao todo, Saúl realizou 19 partidas (dez como titular) pela Espanha, com três gols e duas assistências. Sua estreia se deu em 2016, em amistoso contra a Bélgica (vitória por 2 a 0). Já seu primeiro gol foi em 2018, em derrota por 3 a 2 para a Inglaterra pela Nations League. Por fim, a última partida foi nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020 (disputada em 2021), em goleada por 5 a 0 sobre a Romênia, em 18 de novembro de 2019.
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