Novorizontino x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o líder Criciúma entra em ação nesta terça-feira (21), fora de casa. Afinal, o Tigre visita o Novorizontino às 19h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.

Dessa forma, a equipe catarinense soma, no momento, 36 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, Juventude. O time paulista, por sua vez, está em sexto, com 30.

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Onde assistir

O confronto desta terça-feira (21) terá a transmissão da ESPN e da Disney+.

Como chega o Novorizontino

Os comandados do técnico Enderson Moreira tentam reagir na competição, visto que perderam as duas últimas partidas. Com as derrotas para Operário-PR e Fortaleza, o time de Novo Horizonte viu o adversário desta terça-feira (21) disparar na liderança e abrir seis pontos de diferença.

Apesar dos tropeços, o treinador tende a repetir a escalação da rodada anterior. Assim, no meio-campo, Rômulo será responsável pela criação de jogadas, enquanto Robson segue no comando do ataque. Marlon, Lucas Pereira e Paulo Henrique estão entregues ao Departamento Médico.

Como chega o Criciúma

Sem perder desde abril, o Carvoeiro se isolou na liderança na reta final do primeiro turno e tenta manter a boa sequência diante do Novorizontino. O foco, portanto, é manter a distância para os adversários nesta última rodada do turno.

Por fim, o técnico Eduardo Baptista deve manter a mesma escalação do triunfo sobre o Vila Nova-GO. Por outro lado, Marcinho está fora por conta de uma fratura na costela, enquanto César Martins e Octávio Henrique seguem como dúvidas.

NOVORIZONTINO X CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro Série B – 19ª rodada

Data e horário: 21/7/2026 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (São Paulo)

NOVORIZONTINO: Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon; Luís Oyama, Matheus Bianqui e Rômulo; Reidiney, Hélio Borges e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

CRICIÚMA: Airton; Bruno Alves, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Gui Lobo, Eduardo e Marcelo Hermes; Rómulo Otero, Waguininho e Fellipe Mateus. Técnico: Eduardo Baptista.

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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