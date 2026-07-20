Depay aceita redução salarial e se aproxima de renovar com o Corinthians

O Corinthians voltou a avançar nas negociações para renovar o contrato de Memphis Depay. Com apenas 11 dias para o fim do vínculo atual, o atacante holandês deu sinal positivo às condições apresentadas pelo clube. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, Memphis aceitou a redução salarial e os demais termos propostos pela diretoria. As conversas, então, ganharam novo impulso, e o estafe do jogador acredita em um desfecho positivo nos próximos dias.

Em meio à negociação, o holandês mantém a preparação física com profissionais de confiança. O objetivo do camisa 10 é retornar ao Corinthians para disputar as competições do segundo semestre e dar sequência à trajetória no clube.

+ Leia mais: Corinthians estipula data para quitar dívida com o elenco

Foco na renovação do holandês

Vale lembrar que as negociações perderam força durante a intertemporada. Neste período, a diretoria alvinegra e Memphis trocaram propostas e contrapropostas, mas não chegaram a um acordo.

O clube apresentou a primeira oferta de renovação no início de junho e pretendia concluir a negociação antes da Copa do Mundo. No entanto, as conversas esfriaram após a eliminação da Holanda no torneio.

Abalado com a queda da seleção na segunda fase, o atleta optou por interromper as tratativas por alguns dias para assimilar o resultado, o que atrasou o andamento da negociação.

Com a retomada do diálogo, o Corinthians intensificou os contatos por entender que a permanência do atacante é estratégica. A diretoria avalia que uma saída de Depay enfraqueceria o elenco, sobretudo porque o clube dificilmente conseguirá contratar reforços nesta janela de transferências.

Impedido de registrar novos jogadores por causa de três transfer bans (dois aplicados pela FIFA e um pela CBF), o clube concentrou esforços na renovação do camisa 10 e avançou no alinhamento dos termos do novo contrato.

Por fim, o clube tem até o dia 31 de julho, quando termina o contrato atual, para formalizar a renovação e registrar o novo vínculo, previsto até a metade de 2028. Se isso não acontecer dentro do prazo, os transfer bans impedirão o Timão de registrar um novo contrato para Memphis. Nesse cenário, o holandês ficará impossibilitado de atuar oficialmente até que as punições sejam retiradas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.