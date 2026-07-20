Presidente da Conmebol volta a defender Copa do Mundo com 64 seleções em 2030

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, voltou a defender a ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções. Nesta segunda-feira (20), um dia após a final da edição de 2026, o dirigente utilizou as redes sociais para reforçar a proposta pensando no torneio de 2030, que marcará o centenário da competição.

LEIA MAIS: Bicampeã mundial, Espanha desembarca em Madri e terá dia festivo pelas ruas

“O próximo Mundial será em casa. Em 2030, Uruguai, Argentina e Paraguai receberão a Copa. Será uma grande oportunidade para celebrar o centenário com uma competição reunindo 64 seleções”, publicou.

A Copa do Mundo de 2030 terá Espanha, Portugal e Marrocos como sedes principais, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai receberão partidas simbólicas em homenagem aos 100 anos do torneio. A abertura está prevista para acontecer no Uruguai, palco da primeira edição do Mundial, em 1930.

A proposta de Domínguez ampliaria novamente o número de participantes. Em 2026, a Fifa já promoveu a maior expansão da história da competição, aumentando de 32 para 48 seleções.

O presidente da Conmebol já havia manifestado essa ideia no domingo (19), logo após a conquista da Espanha sobre a Argentina na final.

“Nos vemos em casa em 2030, com o sonho de celebrar o centenário da Copa do Mundo da Fifa com 64 equipes”, afirmou.

Presidente da Conmebol destaca Copa do Mundo de 2026

Além disso, na mesma publicação, Domínguez também elogiou o sucesso da edição de 2026 e parabenizou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pela organização do torneio.

“Vivemos uma Copa do Mundo histórica, a primeira com 48 seleções, e foi um enorme sucesso. Parabéns ao meu amigo Gianni Infantino e a toda a Fifa por realizarem uma competição extraordinária. Também parabenizo a Espanha pela conquista do título”, escreveu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.