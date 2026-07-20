Grêmio faz sondagem por meia do Atlético

O Grêmio fez uma sondagem pelo meia Igor Gomes. O jogador tem contrato com o Atlético somente até o fim desta temporada e já foi avisado pela diretoria que não ficará para 2027. A liberação imediata teria que passar pela aprovação dos mineiros, que não devem dificultar a saída. No entanto, o Tricolor ainda não fez uma proposta oficial, segundo o “ge”.

O meio-campista não tem jogado com o técnico Eduardo Domínguez. Na atual temporada, atuou em apenas 14 partidas e não entra em campo desde o dia 29 de abril, em duelo contra o Cienciano, pela Sul-Americana. Na ocasião, ficou em campo apenas no primeiro tempo, dando lugar a Alan Minda.

Cria da base do São Paulo, Igor Gomes chegou ao Atlético em 2023 e já fez várias funções no meio-campo do Galo. Com Sampaoli, atuava como segundo volante, mas tem preferência por jogar mais adiantado.

Como camisa 10, o jogador tem a concorrência de Bernard, Victor Hugo e Scarpa, que vêm atuando com mais frequência com Eduardo Domínguez. Aliás, como segundo volante, ele disputa posição com Maycon, Alexsander e Cissé.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.