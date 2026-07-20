São Paulo anuncia a contratação do lateral-direito Aurélio Buta

O São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (20), a contratação do lateral-direito Aurélio Buta, de 29 anos. O jogador assinou contrato até 30 de junho de 2027, com cláusula de renovação automática até 30 de junho de 2028 caso cumpra as metas estabelecidas. O atleta estava no FC Kobenhavn, da Dinamarca, e chegou ao Tricolor sem custos após o fim da temporada europeia.

“Agradeço pela oportunidade de estar aqui. É uma oportunidade muito boa para a minha carreira, porque o São Paulo é um clube grandioso. Estou feliz e espero ver a nossa torcida em breve no estádio”, afirmou.

Nascido em Angola, o lateral mudou-se para Portugal aos quatro anos e adquiriu a nacionalidade portuguesa. Ao longo da formação, recebeu diversas convocações para as seleções de base de Portugal e construiu carreira em quatro países da Europa.

Aurélio Gabriel Ulineia Buta nasceu em Miconje, na Angola, e iniciou a trajetória no futebol pelas categorias de base do Águeda. Nesse sentido, passou pelo Beira-Mar antes de concluir a formação no Benfica.

Entre as categorias Sub-16 e Sub-20, o defensor representou a seleção portuguesa de base em diversas oportunidades. Em seguida, transferiu-se para o Antwerp, onde conquistou o título da Copa da Bélgica.

As boas atuações no futebol belga abriram as portas para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Buta defendeu o clube por duas temporadas antes de seguir por empréstimo ao Reims, da França. Por fim, na última temporada, o lateral atuou pelo FC Kobenhavn, da Dinamarca.

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