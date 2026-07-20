Danilo se reapresenta ao Botafogo em meio a impasse

O volante Danilo participou normalmente do treinamento do Botafogo na tarde desta segunda-feira (20/7), no Espaço Lonier, em meio às indefinições sobre seu futuro. Alvo de clubes do Brasil e do exterior nesta janela de transferências, o jogador voltou às atividades após o período de férias concedido depois da Copa do Mundo.

A reapresentação acontece justamente no momento em que o Botafogo avalia os próximos passos envolvendo o volante. Isso porque Danilo já disputou 12 partidas pelo clube no Brasileirão, número limite para que um atleta possa defender outra equipe na mesma edição da competição. Caso entre em campo novamente pelo Alvinegro, ele não poderá atuar por outro clube da Série A em 2026.

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O cenário faz com que o Botafogo trate com cautela a utilização do jogador nas próximas rodadas. A tendência é que Danilo seja preservado do duelo contra o Vitória, na quinta-feira (23/7), também por questões físicas. Na sequência, a equipe enfrenta o Cruzeiro, no domingo (26/7).

Nos bastidores, segundo o “ge”, o clube mantém a disposição de negociar o volante nesta janela, enquanto aguarda avanços nas conversas com interessados. Palmeiras e Flamengo seguem entre os principais clubes que monitoram a situação no mercado nacional. O Verdão, inclusive, estuda apresentar uma nova proposta após a primeira oferta não evoluir. á no mercado internacional, o Zenit (RUS) continua acompanhando o jogador. No entanto, uma transferência para o futebol russo não agrada a Danilo, que pretende permanecer em uma liga de maior visibilidade para seguir no radar da Seleção Brasileira.

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