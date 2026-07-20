CBF define data e horário do sorteio das quartas da Copa do Brasil Feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza, na próxima sexta-feira (24), às 10h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ), o sorteio que definirá os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O sorteio será em pote único, sem restrições de confrontos, e também definirá os mandos de campo das partidas das quartas de final.

A definição dos oito classificados teve início nesta segunda-feira (20), com a vitória do Internacional por 1 a 0 sobre o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Com o resultado, as Gurias Coloradas, portanto, garantiram a primeira vaga nas quartas de final.

As equipes vencedoras dos confrontos avançam às quartas de final. Além disso, conhecerão seus adversários no sorteio de sexta-feira (24).

Na sequência da rodada, os demais classificados, aliás, serão conhecidos nos seguintes confrontos:

Os jogos das oitavas

20 de julho (segunda-feira)

• Flamengo x Instituto 3B da Amazônia (19h)

• Ferroviária x Corinthians (20h)

21 de julho (terça-feira)

• Fluminense x Cruzeiro

• Itabirito x Bahia

• Vasco x São Paulo

22 de julho (quarta-feira)

• Botafogo x Red Bull Bragantino

• Atlético-MG x Atlético-PI

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