Rojas e Gabriel Pec são regularizados e reforçam o Cruzeiro contra o Internacional

O Cruzeiro tem duas novidades para o jogo contra o Internacional na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o lateral-esquerdo Gabriel Rojas e o atacante Gabriel Pec foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda e ficam à disposição para a retomada da temporada.

A dupla chegou à Raposa provenientes de clubes do exterior. Dessa maneira, só puderam ser registrados pelo clube mineiro nesta segunda, quando abriu a janela de transferências internacionais. Até o momento, o Cruzeiro só contratou estes dois jogadores.

Gabriel Rojas estava no Racing, da Argentina, e custou 6 milhões de dólares (R$ 31 milhões). A princípio, o lateral chegaria para o lugar de Kauã Prates, negociado com o Borussia Dortmund. Contudo, com a venda de Kaiki ao Como, assumiu a titularidade.

Já Gabriel Pec foi contratado junto ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e custou 13 milhões de dólares (R$ 66 milhões). O ex-jogador do Vasco também chega com status de titular, por conta da venda de Christian para o Krasnodar, da Rússia.

Veja possível escalação do Cruzeiro

Dessa maneira, o Cruzeiro deve ir a campo para enfrentar o Colorado com o seguinte time: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec (Marquinhos), Sinisterra e Kaio Jorge.

A janela de transferências internacional fica aberta até o dia 11 de setembro. Aliás, o Cruzeiro busca ainda um primeiro volante e não descarta a contratação de mais um atacante de lado de campo.

Por outro lado, o Cruzeiro tem desfalques contra o Inter. Lucas Romero cumprirá suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos e deve dar lugar a Matheus Henrique. Outra baixa é Arroyo, que sofreu lesão muscular em treino na Toca da Raposa. Já Néiser Villarreal não atuou nos amistosos por conta de uma sobrecarga muscular e também não deve jogar.

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