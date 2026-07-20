Dorival Júnior intensifica preparação do São Paulo para enfrentar o Athletico

O São Paulo iniciou, nesta segunda-feira (20), a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. No CT da Barra Funda, o elenco realizou o primeiro treino da semana antes da partida contra o Athletico Paranaense, marcada para quarta-feira (22), às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada.

Antes das atividades no campo, a comissão técnica exibiu um vídeo aos jogadores. Na sequência, os preparadores físicos comandaram o aquecimento com estações voltadas para mobilidade, agilidade, acelerações e velocidade em curva.

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Depois, o técnico Dorival Júnior e seus auxiliares realizaram um trabalho de ataque contra defesa. Além disso, a comissão técnica encerrou o treinamento com um exercício tático defensivo e cobranças de bolas paradas, últimos ajustes antes do duelo contra o Furacão.

Dessa forma, o Tricolor Paulista volta ao CT da Barra Funda, nesta terça-feira (21), quando fará o último treino da intertemporada antes da reestreia no Campeonato Brasileiro.

Por fim, o São Paulo não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe do técnico Dorival Júnior ocupa a oitava colocação, com 25 pontos, e tenta colar no G6.

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