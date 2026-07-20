Messi entra na reta final da busca pelos mil gols na carreira

Mesmo aos 39 anos, Lionel Messi segue perseguindo mais um feito histórico na reta final da carreira. O craque argentino já soma 919 gols em partidas oficiais e está a 81 de alcançar a marca de mil gols, um número que poucos jogadores chegaram perto de atingir.

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Embora o recorde não seja tratado como prioridade pelo camisa 10, a meta é considerada plenamente possível. Desde o início de 2024, Messi marcou 98 gols em 117 partidas pelo Inter Miami e pela seleção da Argentina, mantendo uma média de 0,83 gol por jogo. Se repetir esse desempenho, precisará de aproximadamente mais 98 jogos para alcançar o milésimo gol, o que pode acontecer em 2028, quando terá 41 anos.

Na disputa por essa marca, Messi também acompanha de perto o maior rival de sua geração: Cristiano Ronaldo. O português, porém, está mais próximo do objetivo. Atualmente, faltam apenas 24 gols para atingir os mil em jogos oficiais, e a expectativa é que ele consiga esse feito ainda defendendo o Al-Nassr.

Na contagem de Messi, entram apenas os gols marcados em competições oficiais por Barcelona, PSG, Inter Miami e pela seleção principal da Argentina. Os 39 gols anotados em amistosos de clubes não entram na contagem.

Início da trajetória de Messi

A trajetória goleadora do argentino começou em 1º de maio de 2005, quando marcou seu primeiro gol pelo Barcelona, diante do Albacete, aos 17 anos. No clube catalão, tornou-se o maior artilheiro da história com 672 gols. Depois, balançou as redes 32 vezes pelo PSG e já soma 90 gols pelo Inter Miami desde sua chegada em 2023.

Por fim, pela seleção argentina, Messi também ocupa o topo da lista de goleadores, com 125 gols em 207 partidas, consolidando uma carreira marcada por recordes e números históricos.

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