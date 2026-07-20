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Messi entra na reta final da busca pelos mil gols na carreira

Messi entra na reta final da busca pelos mil gols na carreira
Messi entra na reta final da busca pelos mil gols na carreira -

Mesmo aos 39 anos, Lionel Messi segue perseguindo mais um feito histórico na reta final da carreira. O craque argentino já soma 919 gols em partidas oficiais e está a 81 de alcançar a marca de mil gols, um número que poucos jogadores chegaram perto de atingir.

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Embora o recorde não seja tratado como prioridade pelo camisa 10, a meta é considerada plenamente possível. Desde o início de 2024, Messi marcou 98 gols em 117 partidas pelo Inter Miami e pela seleção da Argentina, mantendo uma média de 0,83 gol por jogo. Se repetir esse desempenho, precisará de aproximadamente mais 98 jogos para alcançar o milésimo gol, o que pode acontecer em 2028, quando terá 41 anos.

Na disputa por essa marca, Messi também acompanha de perto o maior rival de sua geração: Cristiano Ronaldo. O português, porém, está mais próximo do objetivo. Atualmente, faltam apenas 24 gols para atingir os mil em jogos oficiais, e a expectativa é que ele consiga esse feito ainda defendendo o Al-Nassr.

Na contagem de Messi, entram apenas os gols marcados em competições oficiais por Barcelona, PSG, Inter Miami e pela seleção principal da Argentina. Os 39 gols anotados em amistosos de clubes não entram na contagem.

Início da trajetória de Messi

A trajetória goleadora do argentino começou em 1º de maio de 2005, quando marcou seu primeiro gol pelo Barcelona, diante do Albacete, aos 17 anos. No clube catalão, tornou-se o maior artilheiro da história com 672 gols. Depois, balançou as redes 32 vezes pelo PSG e já soma 90 gols pelo Inter Miami desde sua chegada em 2023.

Por fim, pela seleção argentina, Messi também ocupa o topo da lista de goleadores, com 125 gols em 207 partidas, consolidando uma carreira marcada por recordes e números históricos.

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