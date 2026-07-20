Messi, após vice da Argentina: “Vai demorar para essa ferida cicatrizar”

Melhor jogador da Argentina na Copa do Mundo, Lionel Messi se manifestou nas redes sociais após perder para Espanha e ficar com vice-campeonato do torneio. O astro, que chorou depois de receber a medalha de prata, expressou o seu sentimento por tudo o que viveu no MetLife Stadium.

“A dor é muito grande e vai demorar para essa ferida cicatrizar. Mas também fico com tudo de bom. Com as partidas que disputamos, entregando tudo de nós e que ficarão para sempre na memória, com o apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho e o esforço deste grupo, nos levou a estar, mais uma vez, entre os melhores do mundo”, iniciou o jogador de 39 anos.

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“Hoje é difícil dar valor ao que fizemos, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas de Copa do Mundo. Muito obrigado, de coração, por cada cumprimento e por cada mensagem. Mais uma vez conseguimos nos unir como país e estar todos juntos, compartilhando o imenso orgulho de sermos argentinos”, seguiu, antes de encerrar parabenizando a Espanha pela conquista.

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Após a glória em 2022, Messi, portanto, soma seu segundo vice-campeonato mundial, repetindo a frustração de 2014 contra a Alemanha. Aos 43 anos na próxima Copa, em 2030, o jogo deste final de semana deve ter sido o último capítulo de sua história em Mundiais.

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