Corinthians cumpre promessa e paga direitos de imagem de maio aos jogadores

O Corinthians quitou, no fim da tarde desta segunda-feira (20), os direitos de imagem referentes ao mês de maio do elenco profissional masculino. A diretoria buscou recursos nos bastidores e cumpriu a promessa feita aos jogadores durante reunião realizada na semana passada, no CT Joaquim Grava. A informação é do portal “Meu Timão”.

Dessa forma, o pagamento ocorreu às vésperas da reestreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe do técnico Fernando Diniz enfrenta o Remo na próxima quinta-feira (23), na Neo Química Arena.

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Apesar da regularização da pendência de maio, o clube ainda não pagou os direitos de imagem referentes a junho, que venceram justamente nesta segunda-feira (20). A expectativa da diretoria é quitar esse débito nos próximos dias.

Crise financeira

Esta não é a primeira vez que o Corinthians atrasa pagamentos na temporada. Afinal, nos últimos meses, o clube também atrasou salários e direitos de imagem de jogadores e funcionários do Parque São Jorge.

O cenário reflete a grave situação financeira do clube. O Corinthians acumula uma dívida bruta de aproximadamente R$ 2,7 bilhões e registrou déficit de R$ 168 milhões nos quatro primeiros meses do ano, valor 130% superior ao previsto no orçamento aprovado no fim de 2025.

Além das dificuldades financeiras, o clube enfrenta três transfer bans ativos. Por fim, são dois aplicados pela FIFA e um decorrente do não pagamento da quinta parcela determinada pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

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