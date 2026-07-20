Espanha fecha “Grand Slam” com título da Copa do Mundo em 2026; entenda

O título mundial da Espanha é o ápice de uma geração que, agora, já venceu tudo. Em alusão ao tênis, a imprensa do país vem usando o termo “Grand Slam” para definir a sequência das quatro maiores conquistas no futebol recentemente. Afinal, além da Copa, a seleção também levantou a taça da Liga das Nações (2022/23), da Eurocopa (2024) e garantiu a medalha de ouro olímpica (2024).

No tênis, são quatro Grand Slams – os principais torneios da temporada: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, inclusive, ganharam todos ao menos uma vez em suas respectivas carreiras.

Além disso, com o Mundial, a La Roja se iguala a Argentina em conquistas nesta década. Os atuais vice-campeões levaram duas Copas Américas (2021 e 2024), a Copa do Mundo de 2022 e a Finalíssima (2023). Curiosamente, a última Finalíssima, encontro entre campeões europeus e sul-americanos, deveria acontecer em março deste ano entre Espanha e Argentina, mas foi cancelada sob a alegação de falta de datas.

Conquistas nesta década:

Espanha: 4 (Liga das Nações de 2022/23, Eurocopa de 2024, Jogos Olímpicos de 2024 e Copa do Mundo de 2026)

Argentina: 4 (Copas Américas de 2021 e 2024, Copa do Mundo 2022 e a Finalíssima de 2023

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