Fluminense x Cruzeiro (Copa do Brasil Feminina): onde assistir e escalações

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h30, no estádio Luso-Brasileiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. As equipes duelarão em jogo único pela vaga na próxima fase da competição nacional.

Os confrontos e mandos de campo desta fase seguiram o padrão das anteriores e foram definidos em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, em junho. Fluminense e Cruzeiro receberam R$ 100 mil por avançar de fase, e a equipe classificada lucrará R$ 120 mil com a vaga.

Onde assistir

A partida entre Fluminense e Cruzeiro terá transmissão ao vivo do SporTV.

Como chega o Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras chegou às oitavas de final após vencer o Minas Brasília por 2 a 0, em jogo único da terceira fase, no dia 27 de maio, também no Luso-Brasileiro. Os dois gols da classificação foram marcados pela atacante Kaline.

Apesar da vaga conquistada, a equipe carioca busca encerrar uma sequência sem vitórias. Isso porque o último triunfo aconteceu no dia 26 de abril, quando derrotou o Mixto por 2 a 0, fora de casa. Desde então, empatou com Atlético-MG e Bahia pelo Brasileirão Feminino e sofreu derrotas para Santos e Flamengo, também pelo torneio.

Como chega o Cruzeiro

Já a Raposa avançou às oitavas de final após golear o Doce Mel por 5 a 0, na Arena do Jacaré, no dia 28 de maio. Para o confronto, porém, o técnico Jonas Urias segue convivendo com desfalques importantes. Nesta temporada, a equipe sofreu uma sequência de lesões de ligamento cruzado anterior (LCA).

Atualmente, seis jogadoras estão no Departamento de Saúde e Performance do clube: a lateral Laura Felipe, as zagueiras Tainara e Paloma Maciel, a meia Gaby Soares e as atacantes Millene e Ravenna.

Arbitragem

Árbitra: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB)

Assistentes: Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Beatriz Geraldini de Sousa (RJ)

Analista de campo: Gilmar Farto Fernandes

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