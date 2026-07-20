Vídeo: Piloto espanhol engana passageiros com “título” da Argentina

Um piloto espanhol virou o assunto das redes sociais nesta segunda-feira (20/7) ao enganar passageiros argentinos dentro de um avião. Em um vídeo que viralizou, ele fez os torcedores acreditar, por alguns segundos, que a Argentina tinha conquistado a Copa do Mundo de 2026.

Na gravação, o comandante inicia o anúncio lembrando que a final entre Espanha e Argentina foi equilibrada, decidida apenas na prorrogação. Além disso, o profissional elogiou o desempenho das duas equipes.

“Foi uma partida muito disputada. As duas seleções deram tudo de si e, em uma final de Copa do Mundo, apenas uma pode ser campeã… Gostaríamos de parabenizar nossos compatriotas argentinos”, diz o piloto.

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Antes mesmo de o piloto terminar o anúncio, os passageiros começaram a comemorar no avião, acreditando que a frase indicava o título da Argentina sobre a Espanha. Porém, logo após a eforia inicial, o comandante desmentiu a informação e o silêncio tomou conta do voo.

O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais, onde internautas classificaram a pegadinha como uma das cenas mais inusitadas do pós-Mundial. A publicação acumula milhares de visualizações e divide opiniões, principalmente entre torcedores espanhóis e argentinos.

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