Argentina desembarca em Buenos Aires após vice na Copa do Mundo de 2026

A delegação da Argentina retornou ao país nesta segunda-feira (20), após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. O desembarque aconteceu no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, com cerca de uma hora e meia de atraso. A chegada contou com uma recepção oficial organizada para jogadores, comissão técnica e dirigentes da Associação do Futebol Argentino (AFA). Militares e uma banda marcial receberam a delegação em um hangar, tocando a música “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, que se tornou símbolo da campanha do título mundial conquistado em 2022.

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Nem todos os atletas, porém, viajaram de volta com o grupo. Lionel Messi, artilheiro da Argentina no Mundial com oito gols, não estava na delegação. Outros nomes importantes, como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez e Lautaro Martínez, também seguiram caminhos diferentes após o encerramento da competição.

O primeiro a deixar a aeronave foi o zagueiro Nicolás Otamendi, recém-anunciado como reforço do River Plate. Em seguida, desembarcaram o técnico Lionel Scaloni e o presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. O atacante Flaco López, do Palmeiras, também participou da recepção.

Apesar da cerimônia organizada no aeroporto, o clima entre os jogadores era de discrição. Dessa maneira, a maioria evitou demonstrações de entusiasmo e fez apenas breves acenos aos presentes. Quem mais interagiu com o público foi o goleiro Emiliano Martínez, que desembarcou acompanhado dos filhos, Santiago e Ava.

Desfile em carro aberto para os jogadores da Argentina

Do lado de fora do aeroporto, cerca de cem torcedores aguardavam a passagem da delegação. Dessa maneira, os jogadores seguiram em desfile em carro aberto e receberam aplausos e mensagens de apoio pela campanha no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Por fim, a derrota por 1 a 0 para a Espanha, na prorrogação da decisão, impediu a Argentina de conquistar o tetracampeonato Mundial e também de se tornar a primeira seleção bicampeã consecutiva da Copa do Mundo desde o Brasil, em 1962.

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