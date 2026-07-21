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Argentina desembarca em Buenos Aires após vice na Copa do Mundo de 2026

Argentina desembarca em Buenos Aires após vice na Copa do Mundo de 2026
Argentina desembarca em Buenos Aires após vice na Copa do Mundo de 2026 -

A delegação da Argentina retornou ao país nesta segunda-feira (20), após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. O desembarque aconteceu no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, com cerca de uma hora e meia de atraso. A chegada contou com uma recepção oficial organizada para jogadores, comissão técnica e dirigentes da Associação do Futebol Argentino (AFA). Militares e uma banda marcial receberam a delegação em um hangar, tocando a música “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, que se tornou símbolo da campanha do título mundial conquistado em 2022.

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Nem todos os atletas, porém, viajaram de volta com o grupo. Lionel Messi, artilheiro da Argentina no Mundial com oito gols, não estava na delegação. Outros nomes importantes, como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez e Lautaro Martínez, também seguiram caminhos diferentes após o encerramento da competição.

O primeiro a deixar a aeronave foi o zagueiro Nicolás Otamendi, recém-anunciado como reforço do River Plate. Em seguida, desembarcaram o técnico Lionel Scaloni e o presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. O atacante Flaco López, do Palmeiras, também participou da recepção.

Apesar da cerimônia organizada no aeroporto, o clima entre os jogadores era de discrição. Dessa maneira, a maioria evitou demonstrações de entusiasmo e fez apenas breves acenos aos presentes. Quem mais interagiu com o público foi o goleiro Emiliano Martínez, que desembarcou acompanhado dos filhos, Santiago e Ava.

Desfile em carro aberto para os jogadores da Argentina

Do lado de fora do aeroporto, cerca de cem torcedores aguardavam a passagem da delegação. Dessa maneira, os jogadores seguiram em desfile em carro aberto e receberam aplausos e mensagens de apoio pela campanha no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Por fim, a derrota por 1 a 0 para a Espanha, na prorrogação da decisão, impediu a Argentina de conquistar o tetracampeonato Mundial e também de se tornar a primeira seleção bicampeã consecutiva da Copa do Mundo desde o Brasil, em 1962.

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Delegação argentina foi recebida com desfile oficial e seguiu em carro aberto pelas ruas de Buenos Aires
Delegação argentina foi recebida com desfile oficial e seguiu em carro aberto pelas ruas de Buenos Aires TOMAS CUESTA / AFP
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