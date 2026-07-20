Jorge Jesus revela que recebeu indicações para pré-convocação do Brasil

Novo técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus fez uma grande revelação sobre a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (20/7). Em coletiva, o treinador afirmou que esteve perto de fazer uma pré-convocação do Brasil no início do ano passado, quando ainda negociava com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Eu acabei por não ir treinar a seleção do Brasil, mas já tinha indicações para fazer a pré-convocação do Brasil para o jogo que seria disputado em março depois de eles terem perdido por 4 a 1 para a Argentina”, disse o treinador.

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Jorge Jesus ainda disse que seria uma partida em março de 2025. No entanto, a Data Fifa posterior seria a estreia de Carlo Ancelotti, em junho.

Jesus ainda foi perguntado se tomaria decisão diferente a de Ancelotti. Ele fez elogios a Pedro, mas disse que não fugiria muito das opções.

“O que eu teria feito? O jogador brasileiro joga em todo mundo. Além disso, no Campeonato Brasileiro há muita qualidade… E se eu convocaria diferente do que o Ancelotti fez? Não, claro que eu faria num ou noutro jogador. Acho que neste momento o melhor ponta de lança é o Pedro, isso é um pouquinho tendencioso porque já foi meu jogador no Flamengo”, disse antes de complementar.

“De um a três jogadores diferentes, mas concordo na maioria que fez. Mas a forma de olhar para o jogo e de treinar que é a diferença”, completou.